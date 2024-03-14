Экс-директор стройфирмы возглавил отдел исполкома Нижнекамского района
Пресс-служба Нижнекамского района
Бывший директор строительной компании «Водолей-НК» Виктор Бельский, был назначен на пост начальника отдела капитального строительства исполкома Нижнекамского района. Это решение было официально объявлено мэром города Рамилем Муллиным на заседании совета района.
Кроме того, градоначальник представил нового депутата горсовета, Павла Борисова, который является кандидатом от партии «Справедливая Россия». Это произошло после того, как Ильнар Сираев освободил мандат и занял должность руководителя управления по поддержке и развитию предпринимательства.
Напомним, ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в ифтаре в мечети «Ярдәм», где присутствовало почти 2000 верующих.
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