Экс-директор стройфирмы возглавил отдел исполкома Нижнекамского района

Бывший директор строительной компании «Водолей-НК» Виктор Бельский, был назначен на пост начальника отдела капитального строительства исполкома Нижнекамского района. Это решение было официально объявлено мэром города Рамилем Муллиным на заседании совета района.





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Ранее Виктор Бельский уже имел опыт работы в исполкоме Нижнекамска: с 2011 по 2017 год он возглавлял отдел контроля и надзора в сфере долевого строительства.Кроме того, градоначальник представил нового депутата горсовета,, который является кандидатом от партииСправедливая Россия. Это произошло после того, как Ильнар Сираев освободил мандат и занял должность руководителя управления по поддержке и развитию предпринимательства.

Напомним, ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в ифтаре в мечети «Ярдәм», где присутствовало почти 2000 верующих.