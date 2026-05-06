«Единая Россия» запустила акцию помощи ветеранам войны

Региональное отделение партии «Единая Россия» в Татарстане организовало благотворительную акцию «Подарок ветерану» накануне 9 Мая. Инициатива направлена на поддержку участников и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих в республике.

Каждый подарочный набор включает чайный сервиз и плед. Активисты партии и депутаты лично доставляют подарки ветеранам на дом. По данным организаторов, в Татарстане проживают 92 фронтовика.

Подарки распределены по 15 муниципальным районам республики, а также отправлены в Казань и Набережные Челны. Среди получателей — жители Актанышского, Альметьевского, Арского, Бугульминского, Зеленодольского, Нижнекамского и других районов.

Акция реализуется в рамках партийного проекта «Историческая память», который проводится во всех регионах России. Координацию на местном уровне осуществляют секретари региональных отделений партии.