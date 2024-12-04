Два жителя Казани чуть не погибли на пожаре из-за непотушенной сигареты
МЧС РТ
В Казани двое мужчин чудом избежали гибели в результате пожара, возникшего из-за брошенной сигареты. Об этом сообщает ГУ МЧС по РТ.
Случай произошёл в жилище на третьем уровне здания №30 по улице Кожевенной. В помещении загорелся матрас в комнате с двумя окнами. Сотрудники пожарной службы, прибывшие на место происшествия, с помощью специальных средств защиты смогли вывести из здания 47-летнего хозяина квартиры и его товарища. К счастью, оба мужчины не пострадали.
Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время курения.
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