Довыборы муниципальных депутатов в Татарстане посетили почти 60% избирателей
РИА
В довыборах депутатов городских и сельских советов в Татарстан приняло участие почти 60% избирателей. Данные приводит Центризбирком республики через свой телеграм-канал.
«По данным системы ГАС «Выборы», на 18 часов явка избирателей в Татарстане на выборах депутатов муниципальных образований составляет 59,94%», – сказано в сообщении.
На 29 вакантных мандатов претендуют 116 кандидатов.
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