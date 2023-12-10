Довыборы муниципальных депутатов в Татарстане посетили почти 60% избирателей

В довыборах депутатов городских и сельских советов в Татарстан приняло участие почти 60% избирателей. Данные приводит Центризбирком республики через свой телеграм-канал.

«По данным системы ГАС «Выборы», на 18 часов явка избирателей в Татарстане на выборах депутатов муниципальных образований составляет 59,94%», – сказано в сообщении.

На 29 вакантных мандатов претендуют 116 кандидатов.

Ранее в Казани прошел крупный пикет против запрета абортов.