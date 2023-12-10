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· Артем Акчурин

В Казани прошел крупный пикет против запрета абортов

В Казани прошел крупный пикет против запрета абортов

«БИЗНЕС Online»

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В Казани в парке имени Тинчурина жителями города был проведен массовый пикет против запрета проведения абортов в частных клиниках. Участие в нем приняли около 10 человек.

Девушки вышли с плакатами «Запрет абортов не решает проблему, он лишь ее усугубляет», «Дети должны быть желанными», «Нет абортов — нет секса» и др. Кроме того, пикет был согласован исполкомом Казани.

Напомним, что некоторые частные клиники Татарстана добровольно отказались от лицензии на проведение абортов. В Минздраве республики отметили, что официально ограничение на процедуру не вводилось.

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