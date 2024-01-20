Дочь Юлии Пересильд рассказала, кто ей понравился из актеров «Слова пацана»

Анна Пересильд, которая сыграла Айгуль в сериале «Слово пацана» поделилась, кто из актеров киноленты ей понравился больше. Данные приводит StarHit.

Неожиданностью стало то, что им не стал Рузиль Минекаев, сыгравший Марата. Напомним, что с 24-летним актером у Пересильд случился первый в жизни поцелуй.

Больше всего Анне понравился Лев Зулькарнаев, сыгравший «Зиму». Актриса отметила, что он очень крутой и смешной, «Просто краш».

Пересильд напомнила об одной из забавных сцен в сериале. Когда Марат и Айгуль пытались поцеловаться, но им помешал «Зима», поедая татарские перемячки.

Ранее, Азиза и Рузиль Минекаевы рассказали о начале своих любовных отношений.

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