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· Артем Акчурин

Директора татарстанской фирмы обвиняют в неуплате 66 млн рублей налогов

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В Татарстане директор фирмы «Арсенал Элком» обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму в 66 млн рублей. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Татарстану.

По версии следствия с 2018 по 2019 год директор компании внес недостоверные данные в декларации, что позволило уклониться от уплаты налогов на 66 млн рублей.

По сообщению СК РТ, на мужчину было возбуждено уголовное дело. На данный момент проводится следствие, для установления всех обстоятельств случившегося. Правонарушителю может грозить до 6 лет заключения.

Ранее, в Татарстане за взятку задержали главу отдела инспекции Госстройнадзора.

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