Директор татарстанской школы через суд запретил 2 ученикам посещать занятия

Родители 2 учеников из одной семьи, которые учатся в школе имени Гарифуллина в селе Ядыгерь Кукморского района, отказались от туберкулинодиагностики. Эту информацию узнали специалисты Роспотребнадзора Татарстана, после чего школе было выдано предписание о проведении дополнительных санитарных мероприятий, чтобы предотвратить возможное заражение туберкулезом в учебном заведении.

Директор учебного заведения подал иск в суд с требованием обязать родителей предоставить справку от врача-фтизиатра. Суд удовлетворил иск, и теперь родителям предстоит предоставить документ, подтверждающий, что их дети не болеют туберкулезом, сообщили в Роспотребнадзоре Татарстана.

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