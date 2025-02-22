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В Татарстане зафиксировали завезенные из Таджикистана 2 случая кори

Напомним, что в последние годы в Татарстане нес...

pixabay.com

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В Татарстане в феврале зафиксировали два случая кори, завезенные из Таджикистана. Эту информацию озвучила заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

Она сообщила, что в ходе расследования выявили 413 контактных лиц. Прививки по эпидемическим показаниям понадобились только для 20 человек, что Авдонина назвала хорошим результатом, отметив высокий уровень охвата населения вакцинацией.

Также она уточнила, что в январе случаев кори в республике не было.

Напомним, что в последние годы в Татарстане несколько раз возникали вспышки кори. В 2023 году зарегистрировали 146 случаев заболевания, а за 10 месяцев 2024 года их число увеличилось до 278. В прошлом году в республике произошло два крупных очага инфекции: в Казани в школе №18 заболели 13 человек, а в Зеленодольском районе среди цыган было зафиксировано 48 случаев кори.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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