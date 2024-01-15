Десятки тысяч земель заберут у инвестфонда ради дороги
Министерство земельных и имущественных отношений РТ выдвинуло инициативу о конфискации земельного участка площадью 67 тысяч квадратных метров, принадлежащего «ТФБ - Рентный инвестиционный фонд». Это предложение обусловлено необходимостью строительства дороги регионального значения Обухово - Тагашево. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Татарстана, Алексеем Песошином.
Земельными участками владеет закрытый паевой инвестфонд, которые переданы в управление УК «Простор инвест». Документ об изъятии земли для соглашения будет направлен собственнику для принятия решения. В случае отказа, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан обратится в суд.
Ранее, в Зеленодольском районе «Эссен» выкупил ТЦ «Радужный».