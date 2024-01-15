Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Десятки тысяч земель заберут у инвестфонда ради дороги

Подписаться в Telegram

Министерство земельных и имущественных отношений РТ выдвинуло инициативу о конфискации земельного участка площадью 67 тысяч квадратных метров, принадлежащего «ТФБ - Рентный инвестиционный фонд». Это предложение обусловлено необходимостью строительства дороги регионального значения Обухово - Тагашево. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Татарстана, Алексеем Песошином.

Согласно представленному документу, длина дороги составит более 8,2 километров. Она пройдет через Лаишевский район, и для реализации проекта региональным властям необходимо получить два земельных участка. Один из них расположен в Сокурах и его площадь составляет 47 тысяч квадратных метров.

Земельными участками владеет закрытый паевой инвестфонд, которые переданы в управление УК «Простор инвест». Документ об изъятии земли для соглашения будет направлен собственнику для принятия решения. В случае отказа, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан обратится в суд.

Ранее, в Зеленодольском районе «Эссен» выкупил ТЦ «Радужный».

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Казани за 2023 год на дорогах погибли 37 человек

Гид по скидкам Казани

6 часов назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

уничтожение борщевика в истринском районе цена

Новости Татарстана

день назад

В Казани умер бывший директор муниципального дорожного предприятия

Полезное

3 дня назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

наращивание уголков ресниц фото в Новосибирске

Новости Татарстана

день назад

Вероника Степанова отказалась бежать спринт на этапе Кубка России в Казани

Новости Татарстана

день назад

На Казанке построят детский парк за счет республиканского бюджета

Новости Казани

22 часа назад

Стали известны предварительные причины пожара в «Астории»

Новости Татарстана

17 часов назад

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок Нижнекамской ТЭЦ-2

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане за 2023 год было отстранено 13 арбитражных управляющих
Лонгриды
4 дня назад

«Речной порт Казани – это просто стыд и срам»: топ-5 главных цитат 2023 года в Татарстане

«Речной порт Казани – это просто стыд и срам»: топ-5 главных цитат 2023 года в Татарстане

Новости Татарстана

43 минуты назад

Десятки тысяч земель заберут у инвестфонда ради дороги

Гид по скидкам Казани

6 часов назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

Новости Татарстана

час назад

Гости Казани потратили почти миллиард рублей за новогодние праздники

Новости Татарстана

2 часа назад

Ильсур Метшин представил нового председателя Комитета по транспорту
«Мозг начинает функционировать в режиме лайт-версии»: врач из Казани рассказал, как вернуться в рабочий ритм после праздников
Лонгриды
6 дней назад

«Мозг начинает функционировать в режиме лайт-версии»: врач из Казани рассказал, как вернуться в рабочий ритм после праздников

Новости Казани

3 часа назад

За сутки в Казани произошло 115 ДТП

Новости Татарстана

3 часа назад

В Зеленодольском районе «Эссен» выкупил ТЦ «Радужный»

Новости Татарстана

4 часа назад

В Казани будет ликвидировано юрлицо ЦУМа
“Чтобы инвестиции приносили доход, следуйте алгоритму”: почему стоит инвестировать в недвижимость?
Интересное в Казани
5 дней назад

“Чтобы инвестиции приносили доход, следуйте алгоритму”: почему стоит инвестировать в недвижимость?