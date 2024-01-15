В Зеленодольском районе «Эссен» выкупил ТЦ «Радужный»

В селе Осиново Зеленодольского района «Эссен Продакшн АГ» приобрел ТЦ «Радужный». Данные об этом были подтверждены пресс-службой компании редакции «БИЗНЕС Online».

На данный момент проводятся работы по анализу договоров аренды и их перезаключение на нового владельца. В течение года постепенно будет реализовываться реконцепция объекта.

ТЦ «Радужный» работает с 2017 года. Общая площадь развлекательного комплекса – 21,2 тыс. кв. м.

На сегодняшний день в портфеле компании «Эссен Продакшн АГ» Леонида Барышева находится 44 торговых центра и складской комплекс класса А. Кроме того, ведется строительство двух новых ТЦ - в Набережных Челнах и Лаишево.