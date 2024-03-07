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· Артем Акчурин

Деревня под Казанью требует Минниханова перенести завод резиновых изделий

Деревня под Казанью требует Минниханова перенести завод резиновых изделий

116.ru

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Жители деревни Чернышевка в Высокогорском районе обратились к главе Татарстана Рустаму Минниханову через Telegram-канал, требуя перенести завод по производству резинотехнических изделий.

Они утверждают, что предприятие находится непосредственно рядом с частными домами и работники сталкиваются с ужасными условиями труда. Жители настаивают на переносе завода в промышленную зону, чтобы соблюсти санитарную зону и обеспечить безопасность окружающей среды.

Руководство завода, в свою очередь, утверждает, что соблюдает все законы и заботится о фильтрации вредных выбросов.

Напомним, ранее на пятый матч «Ак Барса» с «Автомобилистом» были распроданы все билеты.

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