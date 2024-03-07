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· Артем Акчурин

На пятый матч «Ак Барса» с «Автомобилистом» были распроданы все билеты

На пятый матч «Ак Барса» с «Автомобилистом» были распроданы все билеты

Ак Барс

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На пятую игру «Ак Барса» с «Автомобилистом» были распроданы все билеты.

Уже утром, 7 марта, официальный сайт казанской команды работал с перебоями, которые были вызваны ажиотажным спросом на билеты.

По данным на утро, 7 марта, в продаже оставалось около 25 билетов. Через час все из них были распроданы.

Игра состоится 8 марта в «Татнефть Арене».

Однако билеты на матч «Ак Барса» с «Автомобилистом» можно будет выиграть в розыгрыше телеграмм-канала «Злой Казанец».

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