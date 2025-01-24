Депутаты и силовики: кто пошел под суд в Татарстане в 2024 году
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В 2024 году в Татарстане до суда дошли дела десяти человек с особым правовым статусом. Среди них следователь МВД, адвокат, два главы муниципалитетов и пять членов избирательных комиссий, сообщает издание «Реальное время» с итогового заседания коллегии Следственного комитета по РТ.
По словам главы регионального управления СКР Валерия Липского, в отношении этих лиц выявлено 40 эпизодов коррупционных преступлений.
В своём выступлении Липский также напомнил о наиболее громких делах года, включая уголовные преследования бывшего вице-премьера Татарстана Энгеля Фаттахова, а также экс-глав Тукаевского района и КирМоса — Фаила Камаева и Сергея Миронова.
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