Депутаты и силовики: кто пошел под суд в Татарстане в 2024 году

В 2024 году в Татарстане до суда дошли дела десяти человек с особым правовым статусом. Среди них следователь МВД, адвокат, два главы муниципалитетов и пять членов избирательных комиссий, сообщает издание «Реальное время» с итогового заседания коллегии Следственного комитета по РТ.

По словам главы регионального управления СКР Валерия Липского, в отношении этих лиц выявлено 40 эпизодов коррупционных преступлений.

В своём выступлении Липский также напомнил о наиболее громких делах года, включая уголовные преследования бывшего вице-премьера Татарстана Энгеля Фаттахова, а также экс-глав Тукаевского района и КирМоса — Фаила Камаева и Сергея Миронова.

Ранее мы писали о том, что в Казани 22 января игрок умер во время хоккейного матча.