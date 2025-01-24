В Казани 22 января игрок умер во время хоккейного матча
Катя Царева
В Казани во время матча любительской хоккейной лиги умер один из участников. Об этом стало известно от источника агентства «Татар-информ».
По словам источника, пожилому мужчине, игравшему в хоккей, неожиданно стало плохо, после чего он потерял сознание.
Медики прибыли на место происшествия через несколько минут, однако спасти мужчину не удалось – была констатирована его смерть.
Игра состоялась вечером 22 января. Согласно информации источников, во время любительского матча 53-летний мужчина почувствовал недомогание и решил сделать паузу, чтобы отдохнуть. Однако спасти его не удалось — в 23:15 врачи зафиксировали смерть. Детали происшествия пока неизвестны. Известно, что погибший был летчиком-испытателем.
Ранее мы писали о том, что в Азнакаевском районе 11-летний мальчик умер после тренировки по хоккею.
По данным, распространившимся в региональных Telegram-каналах, перед смертью мальчик пожаловался бабушке на боль в груди.
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