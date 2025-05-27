В РТ появится молочный комбинат с инвестицией 5 миллиардов рублей

В Кукморском районе Татарстана начнётся строительство крупного молочного комбината, финансируемого местными производителями. Завод будет перерабатывать до 800 тонн молока в сутки, при этом инвестируют около 5 миллиардов рублей, а также создадут примерно 200 рабочих мест.

Строительство планируется начать в июле 2025 года, проект проходит государственную экспертизу, открытие запланировано на лето 2026 года.

Комбинат будет кооперативным, финансируемым фермерами района. Первоначально планировали выпуск сыров, включая моцареллу, но теперь сосредоточатся на переработке молока в белки и жиры — такого производства в России ещё нет.

В 2024 году в районе произвели около 175 тысяч тонн молока (512 тонн в день), с целью увеличить производство до 700 тонн к 2030 году.

За пять лет построено десять крупных комплексов на 11 тысяч голов, сейчас строятся четыре фермы на 3,2 тысячи коров, а в 2026 году начнётся строительство для 4,6 тысячи животных.

В сёлах создаются молочные мини-парки — уже пять, объединяющих 4–8 ферм с 144–192 коровами. Первый окупился за три года, владельцы получают около 286 тысяч рублей в месяц. В 2024 году четыре фермы получили 20 миллионов рублей субсидий, покрывающих половину затрат.

Заместитель министра сельского хозяйства Татарстана Рустем Гайнуллов отметил, что программа мини-парков действует только в Кукморском районе.

В 2024 году Татарстан произвёл 2,3 миллиона тонн молока, заняв первое место в России, и планирует увеличить объёмы до 2,6 миллиона тонн к 2030 году, пишет KazanFirst.