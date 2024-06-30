День молодёжи объединил почти 200 тыс. человек по всему Татарстану
Минмолодёжи РТ
Празднования Дня молодёжи собрали более 192 тыс. человек в шести городах республики.
Рекордсменом по количеству гостей оказались Набережные Челны — 90 тыс. человек посетили праздник.
В Казани День молодёжи собрал 51 тыс. гостей.
Самый скромный праздник был в Альметьевске — 7 тыс. человек.
Ранее мы писали, что Казань и Иркутск будут сотрудничать в сфере туризма.
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