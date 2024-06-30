День молодёжи объединил почти 200 тыс. человек по всему Татарстану

Празднования Дня молодёжи собрали более 192 тыс. человек в шести городах республики.

Рекордсменом по количеству гостей оказались Набережные Челны — 90 тыс. человек посетили праздник.

В Казани День молодёжи собрал 51 тыс. гостей.

Самый скромный праздник был в Альметьевске — 7 тыс. человек.

Ранее мы писали, что Казань и Иркутск будут сотрудничать в сфере туризма.