Дефицит бюджета Татарстана превысил 23 миллиарда рублей

В Татарстане в 2023 году произошло значительное превышение расходов бюджета над доходами. ОБ этом проинформировали в пресс-службе министерства финансов РТ.



По данным ведомства, за прошедший год в бюджет Татарстана поступило 486,8 миллиарда рублей доходов. В то же время, общие расходы составили значительно большую сумму.



Общий объем расходов за 2023 год составил 510,2 миллиарда рублей, что привело к дефициту бюджета в размере 23,4 миллиарда рублей.Данные были подготовлены и представлены министерством финансов региона в виде отчета по исполнению консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов за 2023 год в Федеральное казначейство.

Напомним, в Казани задержан глава учебного центра противопожарной службы по РТ.