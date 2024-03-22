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· Артем Акчурин

Дефицит бюджета Татарстана превысил 23 миллиарда рублей

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В Татарстане в 2023 году произошло значительное превышение расходов бюджета над доходами. ОБ этом проинформировали в пресс-службе министерства финансов РТ.

По данным ведомства, за прошедший год в бюджет Татарстана поступило 486,8 миллиарда рублей доходов. В то же время, общие расходы составили значительно большую сумму.


Общий объем расходов за 2023 год составил 510,2 миллиарда рублей, что привело к дефициту бюджета в размере 23,4 миллиарда рублей.

Данные были подготовлены и представлены министерством финансов региона в виде отчета по исполнению консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов за 2023 год в Федеральное казначейство.

Напомним, в Казани задержан глава учебного центра противопожарной службы по РТ.

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