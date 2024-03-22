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· Артем Акчурин

В Казани задержан глава учебного центра противопожарной службы по РТ

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В связи с подозрением в злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ) был задержан начальник учебного центра Федеральной противопожарной службы (ФПС) по РТ Мансур Кантемиров. Пишет «БИЗНЕС Online».

По данным следствия, предполагается, что Кантемиров незаконно сдавал в аренду коммерческим организациям помещения учебного центра, включая спортзал и столовую. Другие подробности по этому делу не разглашаются.

После обращения следствия с запросом о применении меры пресечения в отношении Кантемирова, Приволжский районный суд Казани решил поместить его под домашний арест до 28 апреля. Проинформировали об этом в пресс-службе суда. Позиция самого Кантемирова по этому вопросу пока неизвестна.

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