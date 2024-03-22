В Казани задержан глава учебного центра противопожарной службы по РТ
В связи с подозрением в злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ) был задержан начальник учебного центра Федеральной противопожарной службы (ФПС) по РТ Мансур Кантемиров. Пишет «БИЗНЕС Online».
После обращения следствия с запросом о применении меры пресечения в отношении Кантемирова, Приволжский районный суд Казани решил поместить его под домашний арест до 28 апреля. Проинформировали об этом в пресс-службе суда. Позиция самого Кантемирова по этому вопросу пока неизвестна.
Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань
Следующая новость ↓