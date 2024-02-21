Danone планирует продать российский бизнес компании из Татарстана

Компания Danone из Франции, у которой временно активы переданы под управление Росимуществу, планирует реализовать эти активы путем продажи бизнеса организации «Вамин» из Республики Татарстан. Сообщает Financial Times, ссылаясь на документы.



Согласно материалам, группа по производству молочных продуктов Danone выразила желание продать обновленную компанию Life & Nutrition молочной компании «Вамин» в России, которая принадлежит 29-летнему Минтимеру Мингазову. Он был недавно назначен членом совета директоров Life & Nutrition.





Общая сумма покупки контроля над российскими подразделениями составляет 17,7 миллиарда рублей, при этом стоимость бизнеса оценивается в 7,7 миллиарда рублей, часть средств будет направлена на погашение долга российской структуры. Представители Danone пока не прокомментировали данную ситуацию.После начала спецоперации Danone выразила намерение сохранить присутствие в России, однако впоследствии было принято решение начать поиски потенциального покупателя, способного заключить сделку на сумму до одного миллиарда евро.Компания «Вамин» специализируется на продаже молочной продукции, включая сыры, масла, молоко и сыворотку. На официальном сайте утверждается, что она является поставщиком на федеральном уровне, а её продукция представлена в популярных розничных магазинах.

Ранее, стало известно, что к логистическому центру в Свияжске проведут электроснабжение за 160 млн рублей.