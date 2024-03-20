Число отравившихся в столовой «Нэфис Косметикс» выросло до 69 человек
Количество зараженных сотрудников завода «Нэфис косметикс» в Казани увеличилось почти до 70 человек. Об этом проинформировали в управлении Роспотребнадзора по РТ. На данный момент зарегистрировано 69 зафиксированных случаев заболевания, среди которых 29 человек были активно выявлены.
Согласно информации ведомства, 50 человек были госпитализированы в инфекционную больницу. Из них 19 человек имеют легкую форму заболевания, не требующую госпитализации.
Пресс-служба «Нэфис косметикс» заявила о расторжении договора с подрядной организацией, предоставлявшей питание, и оказании денежной помощи заболевшим сотрудникам. Предприятие продолжает свою работу в обычном режиме.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об оказания услуг, не отвечающих нормам безопасности.
Напомним, ранее в «Нэфис Косметикс» прокомментировали массовое отравление своих сотрудников.
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