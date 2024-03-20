Число отравившихся в столовой «Нэфис Косметикс» выросло до 69 человек

Количество зараженных сотрудников завода «Нэфис косметикс» в Казани увеличилось почти до 70 человек. Об этом проинформировали в управлении Роспотребнадзора по РТ. На данный момент зарегистрировано 69 зафиксированных случаев заболевания, среди которых 29 человек были активно выявлены.



Согласно информации ведомства, 50 человек были госпитализированы в инфекционную больницу. Из них 19 человек имеют легкую форму заболевания, не требующую госпитализации.





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Методом ПЦР сальмонелла обнаружена у 49 заболевших, и из них у 31 подтверждена бактериологическим методом. Ранее сообщалось, что 40 сотрудников были госпитализированы в клиническую инфекционную больницу, при этом у 17 из них лабораторно обнаружена сальмонелла. Причиной отравления, как уточнялось, является питание в столовой предприятия 15 марта.Пресс-службаНэфис косметикс заявила о расторжении договора с подрядной организацией, предоставлявшей питание, и оказании денежной помощи заболевшим сотрудникам. Предприятие продолжает свою работу в обычном режиме.По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об оказания услуг, не отвечающих нормам безопасности.

Напомним, ранее в «Нэфис Косметикс» прокомментировали массовое отравление своих сотрудников.