Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Число многодетных семей в Татарстане за десять лет выросло в 2 раза

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В Татарстане за последние 10 лет в два раза выросло количество многодетных семей. В январе 2013 года в РТ было 24,4 тыс. семей. К концу 2023 года это число достигло 50,2 тыс. Об изменениях сообщила руководитель Минтруда Татарстана Эльмира Зарипова.

По мнению Зариповой, такой рост обусловлен тем, что семьям с детьми предоставляют большое количество мер социальной поддержки: шесть федеральных и 55 республиканских.

Напомним, глава Альметьевского района поздравил семью бойца СВО с рождением третьего ребенка.

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