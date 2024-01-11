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· Артем Акчурин

Глава Альметьевского района поздравил семью бойца СВО с рождением ребенка

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Глава альметьевского района, Тимур Нагуманов, лично выразил свои искренние поздравления семье военнослужащего по случаю рождения их дочери. Новорожденная стала третьим ребенком в семье бойца. Как сообщили в пресс-службе района, накануне нового года из зоны боевых действия приехал сам военный, чтобы быть рядом в столь сложную минуту.

Мама и новорожденная девочка успешно выписались из родильного отделения и чувствуют себя положительно. Девочку назвали - Айзиля.

Чтобы лично поздравить семью с пополнением, Тимур Нагуманов вручил цветы и сертификат на сумму в 50 тысяч рублей, как символ поддержки со стороны муниципалитета. Глава района также порадовал старших сыновей сладкими подарками.

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