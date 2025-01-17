Чиновника из минземимущества Татарстана оставили в СИЗО до 16 февраля

Начальник отдела Управления Минземимущества Татарстана Ильшат Аминов останется в СИЗО до 16 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе суда «Татар-информу».

Следствие утверждает, что с 2021 по 2024 годы Аминов оказывал покровительство пяти местным компаниям при проведении аукционов на право аренды государственного имущества. Кроме того, он, по данным следствия, незаконно участвовал в их предпринимательской деятельности.

Также предполагается, что чиновник занижал суммы арендных платежей для этих фирм, что привело к ущербу на сумму свыше 2,8 миллиона рублей.

Ранее мы писали о том, что по делу о «раскулачиванию» мэра Бугульмы Закирова допросили свидетеля.

Об этом сообщил в суде бизнесмен Дмитрий Беспалов, выступавший свидетелем в деле по иску прокурора Татарстана к Закирову.