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Чиновника из минземимущества Татарстана оставили в СИЗО до 16 февраля

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Начальник отдела Управления Минземимущества Татарстана Ильшат Аминов останется в СИЗО до 16 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе суда «Татар-информу».

Следствие утверждает, что с 2021 по 2024 годы Аминов оказывал покровительство пяти местным компаниям при проведении аукционов на право аренды государственного имущества. Кроме того, он, по данным следствия, незаконно участвовал в их предпринимательской деятельности.

Также предполагается, что чиновник занижал суммы арендных платежей для этих фирм, что привело к ущербу на сумму свыше 2,8 миллиона рублей.

Ранее мы писали о том, что по делу о «раскулачиванию» мэра Бугульмы Закирова допросили свидетеля.

Об этом сообщил в суде бизнесмен Дмитрий Беспалов, выступавший свидетелем в деле по иску прокурора Татарстана к Закирову.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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