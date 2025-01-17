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По делу о «раскулачиванию» мэра Бугульмы Закирова допросили свидетеля

Об этом сообщил в суде бизнесмен Дмитрий Беспалов

pixabay.com

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Квартира в Бугульме площадью 224 кв. м, упомянутая в материалах прокуратуры, была приобретена мэром города Линаром Закировым почти за двойную сумму по сравнению с указанной в договоре. Об этом сообщил в суде бизнесмен Дмитрий Беспалов, выступавший свидетелем в деле по иску прокурора Татарстана к Закирову.

Прокуратура не требует конфисковать эту квартиру в доход государства, но у ведомства возникли вопросы к заявленной стоимости недвижимости. В документах значится, что в 2015 году квартира была куплена за 2,9 миллиона рублей. Однако Дмитрий Беспалов, продавший эту недвижимость, заявил, что фактически получил за неё 5 миллионов рублей. Он уточнил, что сделка была оформлена через два договора, которых, однако, у него на руках нет. По его словам, идея разделить сделку на части исходила от покупателя.

Беспалов также рассказал, что изначально рассчитывал продать эту квартиру за 10 миллионов рублей. Он приобрёл её в 2003 году, объединив две квартиры в одну, и до 2008 года вложил около 5 миллионов рублей в ремонт. В числе улучшений были джакузи, сауна, камин, выход на крышу и обустроенная зона для барбекю. Однако, когда покупатели предложили 5 миллионов, он согласился, так как нуждался в деньгах для погашения кредита. При этом бизнесмен отметил, что, будь у него возможность вернуться в прошлое, он не продал бы её даже за 30 миллионов рублей.

Напомним, ранее прокурор Татарстана Альберт Суяргулов подал в Высокогорский суд иск о передаче в доход государства имущества, принадлежащего родственникам Линара Закирова, общей стоимостью 60 миллионов рублей. Сам мэр в судебных заседаниях не участвует, его интересы представляют адвокаты, пишет «БИЗНЕС Online».

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