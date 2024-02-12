Новости Татарстана
· Артем Акчурин

9 из 10 стран БРИКС будут участвовать в июньских играх в Казани

9 из 10 стран БРИКС будут участвовать в июньских играх в Казани

Ведомости

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В Минспорта России сообщили «Известиям», что на Играх БРИКС, запланированных в Казани с 11 по 24 июня, кроме стран-основателей, планируют принять участие новые члены сообщества.

Предполагается, что около 5 тыс. участников из более чем 60 государств, включая 9 государств БРИКС, в том числе Россию, примут участие в международном турнире. Приглашения были направлены руководством спортивных ведомств государств-участников БРИКС и другим иностранным странам, включая государства исламского мира. Согласно информации из ведомства, состав участников в настоящее время находится в процессе формирования.

Китай и ЮАР уже подтвердили свое участие на играх. Индия отправит большую делегацию спортсменов. Бразилия также надеется на участия в спортивном мероприятии. Иран выразил крайнюю заинтересованность присоединиться к объединению. Представители иранского посольства заявили, что Тегеран примет участие в турнире с полным своим потенциалом.

Игры БРИКС пройдут в столице Татарстана с 11 по 24 июня и в этот раз они будут открыты для других стран. В рамках спортивной программы запланированы соревнования по 30 олимпийским и неолимпийским видам спорта. Общее количество медалей, которые будут разыграны, составит 392 комплекта.

Напомним, что основной целью подобных международных соревнований является укрепление крепких дружеских и спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.

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