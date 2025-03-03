Челнинец пришел в салон за цветами и едва не изнасиловал продавщицу
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Днём 28 февраля в цветочный магазин на улице Ленина в Альметьевске зашёл мужчина, который на первый взгляд выглядел как обычный покупатель. Однако вместо того чтобы выбрать букет, он напал на 46-летнюю продавщицу с попыткой изнасилования. Женщине удалось дать отпор и обратиться за помощью.
Злоумышленника задержали. Им оказался 33-летний житель Набережных Челнов, не имеющий работы. Мужчина полностью признал свою вину. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, пишет KazanFirst.
Ранее мы писали о том, что жителю Набережных Челнов обрубило палец на заводе "Аметист".
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