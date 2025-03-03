Челнинец пришел в салон за цветами и едва не изнасиловал продавщицу

Днём 28 февраля в цветочный магазин на улице Ленина в Альметьевске зашёл мужчина, который на первый взгляд выглядел как обычный покупатель. Однако вместо того чтобы выбрать букет, он напал на 46-летнюю продавщицу с попыткой изнасилования. Женщине удалось дать отпор и обратиться за помощью.

Злоумышленника задержали. Им оказался 33-летний житель Набережных Челнов, не имеющий работы. Мужчина полностью признал свою вину. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, пишет KazanFirst.

Ранее мы писали о том, что жителю Набережных Челнов обрубило палец на заводе "Аметист".