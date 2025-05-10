Бывший завотделением больницы в РТ обвиняется в получении взяток от рожениц

Согласно материалам следствия, в Альметьевске с 2019 по 2022 год один из медицинских сотрудников получал от рожениц деньги за содействие в госпитализации и оказание акушерской помощи. Как выяснилось, средства передавались врачу после завершения родов. В общей сложности зафиксировано восемь фактов передачи взяток, каждая из которых составляла от 20 до 25 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Появились страшные подробности расправы дочери над матерью под Казанью.