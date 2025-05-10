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Бывший завотделением больницы в РТ обвиняется в получении взяток от рожениц

В общей сложности зафиксировано восемь фактов п...

Екатерина Елисеева

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Согласно материалам следствия, в Альметьевске с 2019 по 2022 год один из медицинских сотрудников получал от рожениц деньги за содействие в госпитализации и оказание акушерской помощи. Как выяснилось, средства передавались врачу после завершения родов. В общей сложности зафиксировано восемь фактов передачи взяток, каждая из которых составляла от 20 до 25 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Появились страшные подробности расправы дочери над матерью под Казанью.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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