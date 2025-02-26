Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Бывшего председателя правления Татфондбанка привлекут к ответственности

Суд Поволжского округа отказался пересматривать...

pixabay.com

Подписаться на Дзен.канал

Суд Поволжского округа отказался пересматривать дело о привлечении к субсидиарной ответственности экс-председателя правления ПАО «Татфондбанк» Марата Загидуллина. Решение нижестоящих судов, вынесенное по иску госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», осталось в силе.

Ранее субсидиарную ответственность возложили на семь человек, управлявших банком, включая Роберта Мусина. Также с члена правления Розы Якушкиной взыскали 9,7 миллиарда рублей.

Причиной разбирательства стали схемы вывода активов, в том числе выдача технических кредитов.

Ранее мы писали о том, что в Альметьевске воспитательницу детсада №29 уволили за грубое обращение с ребенком.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Вирус с температурой 40 и кашлем до рвоты угрожает республике

Интересное в Казани

23 часа назад

“Хочешь — ночуй на работе, хочешь — работай без выходных”: предприниматель из Казани рассказал, чем придется пожертвовать ради открытия своего дела

от чего берутся домашние клопы

Лонгриды

день назад

«Афродеревня» глазами Анастасии Крыловой: как казанская актриса вжилась в роль учительницы из Африки

Не у нас

20 часов назад

Из недр Марианской впадины в Тихом океане идет таинственный звук

педикюр недорого в екатеринбурге в Екатеринбурге

Новости Казани

день назад

Стали известны цены на отдых в термах «Пляж» в Казани

Не у нас

16 часов назад

В Санкт-Петербурге мужчина изнасиловал и задушил матрасом соседку

Не у нас

день назад

В Твери 71-летняя женщина умерла на концерта Елены Ваенги

Не у нас

23 часа назад

ДНК около 30 зверски убитых воинов прочитали ученые из России
Новости Казани
день назад

В 2025 году Казань проведёт 4 чемпионата России

Владимир Леонов рассказал, что в Казани в 2025 ...

Новости Татарстана

44 минуты назад

Бывшего председателя правления Татфондбанка привлекут к ответственности

Новости Казани

59 минут назад

Священник Казанской епархии Ростислав Икрамов подорвался на мине в зоне СВО

Новости Татарстана

15 часов назад

В Альметьевске воспитательницу детсада №29 уволили за грубое обращение с ребенком

Не у нас

16 часов назад

В Ижевске электричка сбила 3 детей на снегоходах
Выяснилось, как на жителей Татарстана повлияют ...
Новости Татарстана
29 минут назад

Выяснилось, как на жителей Татарстана повлияют изменения в ТК РФ с 1 марта

Не у нас

16 часов назад

В ирландском болоте была обнаружена обезглавленная женщина

Новости Татарстана

16 часов назад

В Татарстане начали набирать контрактников в Африканский корпус

Новости Татарстана

18 часов назад

Около села Набережные Моркваши в ДТП пострадали 2 человека
Откуда скидки 60% на анализы в Казани? Разбирае...
Интересное в Казани
4 дня назад

Откуда скидки 60% на анализы в Казани? Разбираемся, можно ли им доверять