Бывшего председателя правления Татфондбанка привлекут к ответственности

Суд Поволжского округа отказался пересматривать дело о привлечении к субсидиарной ответственности экс-председателя правления ПАО «Татфондбанк» Марата Загидуллина. Решение нижестоящих судов, вынесенное по иску госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», осталось в силе.

Ранее субсидиарную ответственность возложили на семь человек, управлявших банком, включая Роберта Мусина. Также с члена правления Розы Якушкиной взыскали 9,7 миллиарда рублей.

Причиной разбирательства стали схемы вывода активов, в том числе выдача технических кредитов.

Ранее мы писали о том, что в Альметьевске воспитательницу детсада №29 уволили за грубое обращение с ребенком.