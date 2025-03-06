Бывшего гендиректора «Менделеевсказота» отпустили в Казань под домашний арест
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Московский городской суд одобрил смену места домашнего ареста для бывшего руководителя завода «Менделеевсказот» Фирдиса Абдрахманова. Теперь он сможет находиться под арестом не в Котельниках, а в Казани, сообщает «Бизнес Online».
Ходатайство о смене адреса защиты Абдрахманова подала еще в январе, аргументируя это тем, что квартира, в которой он проживал, вскоре будет продана. Суд оставил меру пресечения без изменений, но разрешил перевод в другой город.
Абдрахманова обвиняют в хищении крупной суммы денег на предприятии АО «Аммоний», в состав которого входит «Менделеевсказот».
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