Мигранты в РТ раньше других получили сертификат на жилье: СК начал проверку

В СМИ распространилась информация о возмущении жителей Нижнекамска (Республика Татарстан) решением местных властей выдать жилищный сертификат семье мигрантов из Таджикистана. Горожане считают такое распределение несправедливым, так как многие местные семьи долгие годы остаются в очереди на улучшение жилищных условий. В социальных сетях высказываются предположения о возможных коррупционных нарушениях.

В связи с этим Следственное управление СК России по Республике Татарстан организовало процессуальную проверку.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю республиканского СУ СК Валерию Липскому представить доклад о ходе проверки и ее промежуточных итогах. Контроль за расследованием осуществляется центральным аппаратом ведомства.