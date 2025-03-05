Мигранты в РТ раньше других получили сертификат на жилье: СК начал проверку
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В СМИ распространилась информация о возмущении жителей Нижнекамска (Республика Татарстан) решением местных властей выдать жилищный сертификат семье мигрантов из Таджикистана. Горожане считают такое распределение несправедливым, так как многие местные семьи долгие годы остаются в очереди на улучшение жилищных условий. В социальных сетях высказываются предположения о возможных коррупционных нарушениях.
В связи с этим Следственное управление СК России по Республике Татарстан организовало процессуальную проверку.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю республиканского СУ СК Валерию Липскому представить доклад о ходе проверки и ее промежуточных итогах. Контроль за расследованием осуществляется центральным аппаратом ведомства.
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