Были следы побоев: татарстанка 2 месяца истязала несовершеннолетнего пасынка

Следствие установило, что с декабря 2024 по январь 2025 года обвиняемая, оставаясь наедине с пасынком 2012 года рождения во время командировки его отца, применяла к нему физическое насилие. По незначительным поводам она избивала мальчика, используя ремень и зарядное устройство от телефона.

Противоправные действия женщины заметили школьные преподаватели, которые обратили внимание на следы побоев на теле ребенка.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.

Ранее мы писали о том, что СК контролирует жалобу многодетной мамы из Татарстана.