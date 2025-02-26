Были следы побоев: татарстанка 2 месяца истязала несовершеннолетнего пасынка
pixabay.com
Следствие установило, что с декабря 2024 по январь 2025 года обвиняемая, оставаясь наедине с пасынком 2012 года рождения во время командировки его отца, применяла к нему физическое насилие. По незначительным поводам она избивала мальчика, используя ремень и зарядное устройство от телефона.
Противоправные действия женщины заметили школьные преподаватели, которые обратили внимание на следы побоев на теле ребенка.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.
Ранее мы писали о том, что СК контролирует жалобу многодетной мамы из Татарстана.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец