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СК контролирует жалобу многодетной мамы из Татарстана

Женщина рассказала, что в 2012 году получила зе...

pixabay.com

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В Татарстане многодетная мать обратилась за помощью к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Женщина рассказала, что в 2012 году получила земельный участок под строительство дома, но до сих пор к нему не проложена дорога. Кроме того, в ближайшем селе отсутствуют детские сады, школы и медицинские учреждения. Несмотря на неоднократные обращения, проблема так и не была решена.

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Республике Татарстан Марселю Дулкарнаеву представить доклад о ходе расследования.

Ранее мы писали о том, что бывшего председателя правления Татфондбанка привлекут к ответственности.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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