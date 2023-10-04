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Будут проводиться экскурсии: в Татарстане предложили создать День Кота Казанского

В Татарстане предложили создать День Кота Казанского для помощи бездомным животным
Будут проводиться экскурсии: в Татарстане предложили создать День Кота Казанского

Надежда Острокол

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В Татарстане предложили создать новый праздник - День Кота Казанского. С инициативной выступил местный краевед и экскурсовод Марк Шишкин. Он объяснил, что инициатива посвящена помощи бездомным кошкам.

В этот день, рассказывает Шишкин, зоозащитники будут отдавать кошек на руки, а также собирать средства с благотворителей. Будут также проводиться экскурсии, посвященные кошкам Казани, вокруг чего, считает краевед, появятся интересные интересные кошачьи места.

«У нас немало ветеринарных служб, клиник в Казани, вообще, город один из старейших по ветеринарному образованию, может, и с этой стороны придет что-то интересное», - поделился он.

Марк Шишкин считает, что день, когда следует проводить праздник, пока еще выбирается. По его мнению, День Кота Казанского будет способствовать развитию событийного туризма в городе.

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