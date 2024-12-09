Более 70 автобусов не хватает на маршрутах Челнов

В Набережных Челнах наблюдается нехватка 70 больших автобусов на маршрутах. Об этом сообщил мэр города Наиль Магдеев в ходе аппаратного совещания.

Магдеев обратил внимание на то, что в городе сейчас насчитывается всего 135 автобусов большого размера, хотя для полного покрытия потребностей требуется как минимум 200 единиц.

Градоначальник также сообщил, что работа по улучшению системы маршрутов продолжается, и в 2025 году планируется увеличить автопарк за счёт новых автобусов.

В 2024 году приобретено 90 новых автобусов.

Ранее стало известно, что 9 декабря в Татарстане ожидается метель и -15 градусов.