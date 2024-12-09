В Татарстане 9 декабря ожидается метель и -15 градусов
pro город
Новая рабочая неделя в Татарстане начнётся с ухудшения погодных условий.
По информации местного Гидрометцентра, 9 декабря в республике ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части территории Татарстана пройдут снегопады, а в некоторых районах возможны метели. Порывы ветра могут достигать скорости 14 метров в секунду.
Ночью температура воздуха составит от минус 6 до минус 11 градусов. При прояснениях возможно снижение до 15 градусов ниже нуля. Днём температура будет колебаться от минус 3 до минус 8 градусов.
На дорогах местами образуется гололедица и снежный накат.
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