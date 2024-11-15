Более 3 млрд потратят на строительство новой части технопарка в «Алабуге»

На участке особой экозоны «Алабуга» возведут новый корпус технологического парка «Синергия». Соответствующий документ подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Известно, что предложение о будущих выплатах было направлено из Минэконома региона. Эксперты думают, что 3,48 млрд руб. следует направить для дальнейшего роста прибыль.

Министерство предложило оплатить строительство корпуса №27 «Синергии» с наименованием «Ильюшкин». Площадь строений - около 55,9 тыс. кв. м, а ввести в работу планируется уже в марте 2026 года.

Ранее мы писали о том, что РЖД выделили 20 млрд рублей на повышение зарплат в регионах России.

Известно, что в 3 квартале этом года в региональной столице Республики Татарстан выросло число вакансий для машинистов специальной техники, поездов и воздушных судов — спрос на таких экспертов стал больше на 41%