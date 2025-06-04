Бойца СВО из РТ лишили выплат, за него вступилась генпрокуратура
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Житель Татарстана, выполнивший свой гражданский долг, пожаловался на действия районных чиновников, нарушивших служебные обязательства.
На фоне усиленной государственной поддержки военнослужащих и добровольцев, действующему участнику СВО, было отказано в единовременной денежной выплате. Чиновники пытались оправдать свой отказ перед прокурорами, но их аргументы не нашли убедительного подтверждения. Об этом рассказали в Генпрокуратуре России.
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