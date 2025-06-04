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Бойца СВО из РТ лишили выплат, за него вступилась генпрокуратура

Чиновники пытались оправдать свой отказ перед п...

pixabay

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Житель Татарстана, выполнивший свой гражданский долг, пожаловался на действия районных чиновников, нарушивших служебные обязательства.

На фоне усиленной государственной поддержки военнослужащих и добровольцев, действующему участнику СВО, было отказано в единовременной денежной выплате. Чиновники пытались оправдать свой отказ перед прокурорами, но их аргументы не нашли убедительного подтверждения. Об этом рассказали в Генпрокуратуре России.

Ранее мы писали о том, что в Казани задержали мужчину за кражу товара из магазина.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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