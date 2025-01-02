Боец СВО записал новогоднее поздравление для татарстанцев

Военнослужащий с позывным Урожай, который находится на передовой, записал поздравление с Новым годом для татарстанцев. С сентября 2022 года он исполняет обязанности мотострелка на Сватовском направлении, пишет «Татар-информ».

В своем послании боец выразил от имени своих товарищей из полка 1234 и от себя слова пожеланий счастья, мира и благополучия. Он отметил, что их главная цель — обеспечивать безопасность людей круглосуточно, прикладывая все усилия для достижения скорой победы, и заверил, что она непременно состоится. В завершение своего обращения он сердечно поздравил всех с наступающим Новым годом и праздниками.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане с 31 декабря 2024 года по 1 января 2025-го, родились 66 новорожденных. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения региона. Первенцем 2025 года стал мальчик.