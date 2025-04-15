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Бизнесменов в РТ подозревают в налоговых махинациях на 48 миллионов рублей

Противозаконная схема была раскрыта благодаря с...

pixabay.com

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В отношении фактического руководителя компаний ООО «ТПР Групп» и ООО «Алькор», а также двух директоров этих организаций возбуждено уголовное дело по статье 199 части 2 пункта «а» УК РФ — уклонение от уплаты налогов в крупном размере.

По данным следствия, в 2022 и 2023 годах подозреваемые совместно вносили недостоверную информацию в налоговые отчёты, используя фиктивные сделки с участием 30 и 35 подставных фирм. Такие действия позволили им избежать уплаты налога на добавленную стоимость на общие суммы более 26 и 22 миллионов рублей.

Противозаконная схема была раскрыта благодаря скоординированным действиям следователей СК по Республике Татарстан, сотрудникам управления экономической безопасности МВД и налоговой службы региона.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия, направленные на выяснение всех деталей и участников финансовых махинаций.

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