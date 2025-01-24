Бизнесмен из Татарстана окажется в суде за налоговые махинации на 174 миллиона

В Татарстане руководителя компании «Кара Алтын» обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 174 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По данным следствия, с октября 2018 года по март 2021 года директор предприятия предоставлял в налоговые органы фальшивые документы, которые подтверждали фиктивные сделки с 63 контрагентами. Также он создавал поддельные платёжные поручения, что позволило избежать уплаты налогов в значительном объёме.

Обвиняемый отказался признавать свою вину. Материалы дела переданы в Вахитовский районный суд Казани, где оно будет рассматриваться.

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