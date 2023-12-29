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· Артем Акчурин

Челнинский батутист вернулся из Китая с золотой медалью

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Новогодний подарок был вручен 18-летнему спортсмену Кириллу Козлову из Набережных Челнов.

В китайском городе Гуанчжоу прошла товарищеская встреча сборных команд по прыжкам на батуте Китая и России, где приняли участие два воспитанника школы олимпийского резерва «Олимпийский» - Кирилл Козлов и Лия Кутдусова, под руководством тренера Дианы Тимеркаевой.

Российская команда привезла домой пять наград, включая золотую медаль, которая была вручена Кириллу Козлову за его результаты. Кроме того, этот год для Кирилла Козлова был удачным, так как он выиграл Кубок России.

Ранее, Леонид Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэнхуа», став главным тренером команды.

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