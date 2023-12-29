Леонид Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэнхуа»
kp.ru
Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэнхуа», став главным тренером команды. Об это сообщает издание The Moscow Post.
Ранее, командой руководил У Цзиньгунем и с ним не стали продлевать контракт, который действовал до декабря текущего года.
К должностным обязанностям российский тренер приступим с 1 января 2024 года.
Стоит отметить, что кроме казанского «Рубина» Слуцкий возглавлял «Крылья советов», сборную Россию и ЦСКА.