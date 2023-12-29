Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэнхуа», став главным тренером команды. Об это сообщает издание The Moscow Post.

Ранее, командой руководил У Цзиньгунем и с ним не стали продлевать контракт, который действовал до декабря текущего года.

К должностным обязанностям российский тренер приступим с 1 января 2024 года.

Стоит отметить, что кроме казанского «Рубина» Слуцкий возглавлял «Крылья советов», сборную Россию и ЦСКА.