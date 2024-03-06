Бастыркин взял под контроль дело о домогательстве к девочке в Иннополисе

Расследование действий в отношении 7-летней девочки в Иннополисе привлекло внимание центрального аппарата следственного комитета России, как сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее было обнародовано, что неизвестный мужчина пытался домогаться к девочке. Вскоре подозреваемого задержали, и выяснилось, что это иностранный гражданин, который предположительно оскорбил девочку, касаясь ее груди и живота.

Полиция установила, что подозреваемый - 36-летний гражданин Узбекистана, который был обвинен в совершении насильственных действий сексуального характера и находится под стражей.

Сам инцидент произошел в феврале 2024 года. Исполняющему обязанности главы следственного комитета по Республике Татарстану Павлу Олейнику было поручено представить отчет о ходе расследования в центральный аппарат СКР.

Напомним, ранее Бастрыкин взял под контроль дело об избиении подростка в Челнах.