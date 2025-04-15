Бастрыкин заинтересовался причиной гибели 5-летней девочки в больнице Татарстана

9 апреля 2025 года в больнице Набережных Челнов умерла пятилетняя девочка после резкого ухудшения состояния здоровья. Несмотря на все усилия медиков, ребёнка спасти не удалось.

В связи с произошедшим Следственный комитет по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Валерию Липскому доложить о ходе расследования и выясненных деталях трагического инцидента.

Ранее мы писали о том, что труп дедушки нашли под окнами казанского пансионата.