Бастрыкин взял на контроль ситуацию матери 3 детей из Татарстана

Жительница Татарстана, мать троих детей, поделилась в социальных сетях историей о том, как её семья уже несколько лет не может дождаться улучшения жилищных условий. По её словам, дом, приобретённый с использованием материнского капитала, оказался непригодным для проживания.

В связи с нарушением прав женщины было возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Расследованием занимается Следственный комитет России по Республике Татарстан.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Республике Татарстан Валерию Липскому представить подробный доклад о ходе расследования и обстоятельствах, указанных в публикации.

Ранее мы писали о том, что полиция Елабуги прокомментировала видео с обнаженной женщиной в лифте.