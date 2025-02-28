Бастрыкин поручил возбудить дело из-за агрессивного подростка в Татарстане

На одном из телеканалов вышел сюжет о восьмикласснике из Высокогорского района, который агрессивно ведет себя, нападает на сверстников на улице, а также во время занятий в школе и на спортплощадке.

Следственные органы Следственного комитета России по Татарстану проводят проверку по факту возможного преступления, связанного с халатностью (статья 293 Уголовного кодекса РФ).

Ранее мы писали о том, что в Казани местный житель избил собаку у подъезда.

Местные жители утверждают, что видят его здесь не впервые.