Бастыркин отреагировал на жалобы по поводу строительства хостела для мигрантов

Председатель следственного комитета Александр Бастыркин дал указ проверить данные о несогласии жителей города на строительство хостела для мигрантов.

Ранее в социальных сетях жители автограда отмечали, что строительство планируется в районе где рядом расположены детские учреждения.

Отмечается, что отправлялось большое количество жалоб в другие инстанции, но реакции не следовало.

На данный момент следственным комитетом проводится проверка.