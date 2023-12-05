Бастыркин отреагировал на жалобы по поводу строительства хостела для мигрантов
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Председатель следственного комитета Александр Бастыркин дал указ проверить данные о несогласии жителей города на строительство хостела для мигрантов.
Ранее в социальных сетях жители автограда отмечали, что строительство планируется в районе где рядом расположены детские учреждения.
Отмечается, что отправлялось большое количество жалоб в другие инстанции, но реакции не следовало.
На данный момент следственным комитетом проводится проверка.