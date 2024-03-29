«Бахетле» не стал продавать единственный супермаркет в Челнах

В Набережных Челнах было принято решение не продавать единственный супермаркет «Бахетле». Сообщает «Бизнес Онлайн».

Известно, что торговую точку выставляли на продажу за сумму 187,3 миллиона рублей. Расположенное на первой линии Набережночелнинского проспекта, здание имеет площадь более 1,8 тысячи квадратных метров.





Вместо продажи, решено сохранить данный объект, который продолжает свою деятельность.Также стоит отметить, что сеть «Бахетле» сдала в аренду площади в Нижнекамске. Магазин на проспекте Химиков закрылся более двух лет назад, сменив местонахождение на ТЦ Ramus Moll.

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