Автор «Слова пацана» рассказал об угрозах поступавших после выхода книги

Писатель и автор книги «Слово пацана» Роберт Гараев сообщил об угрозах, которые поступали ему после публикации книги. Об этом писатель рассказал в интервью с E1.ru.

По его словам, при написании произведения он опрашивал свидетелей тех времен, а также граждан с криминальным прошлым.

Гараев отметил, что он старался вести себя аккуратно, но опасения всё равно были. И периодически ему поступали угрозы. Но подобные риски того стоили, заявил писатель.

Кроме того, ему приходили письма в духе:

«Кто ты такой, чтобы поднимать эту тему?», — поделился Гараев.

Писатель рассказал, как один из героев его авторской книги, резко сменил свою точку зрения и пообещал писателю переломать ноги. Гараев понадеялся, что мужчина просто хотел его запугать.

Роберт Гараев также рассказал, как однажды, он отшился из молодежной группировки «Низы». И увлекся музыкой, кино, что не соответствовало «пацанским нормам». В студенческие годы он начал посещать «сковородку» (площадь у КФУ), где собирались неформалы, которым за их стиль жизни часто попадало. Но Гараева это не коснулось, так как его мачеха была знакома со всеми авторитетами и поддерживала своего пасынка.

Напомним, что авторы сериала «Слово пацана» будут обсуждать продолжение сериала как минимум через год.